Цеповяз в ШИЗО, сотрудникам колонии грозит уголовное дело

Амурская прокуратура требует возбудить уголовные дела в отношении должностных лиц исправительной колонии, где отбывает наказание член "банды Цапков" Вячеслав Цеповяз, передает телеканал "Россия 24".

Ранее, в СМИ появились фотографии, на которых Цеповяз, отбывающий 20-летний срок по делу о массовом убийстве в станице Кущевская в колонии строгого режима в селе Среднебелая Амурской области, позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках за столом, на котором лежат крабы, шашлык и красная икра.

Как рассказала РИА Новости председатель общественной наблюдательной комиссии Амурской области Наталья Охотникова, в настоящее время Цеповяз помещен в штрафной изолятор (ШИЗО).

Ранее Охотникова рассказала, что Цеповяз отбывает наказание на общих условиях, без привилегий, читает. По ее словам, ранее осужденный работал, но прекратил из-за инвалидности.

"Он проживал в обычном бараке, там стоят двухъярусные кровати, есть комната для досуга с телевизором, кухня, туалет", — сказала Охотникова.

Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной, прокуратура направила материалы проверки в следственные органы. По его словам, администрация колонии "незаконно перевела осужденного за убийства на облегченные условия отбывания наказания, создав ему необоснованно комфортные условия".

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил дать "жесткую правовую оценку" действиям сотрудников колонии, где содержится Цеповяз.

В настоящее время в колонию с проверкой выехал зампрокурора Приамурья и представитель прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

Ранее в пресс-службе УФСИН России по Амурской области подтвердили подлинность появившихся в Интернете фотографий, подчеркнув, что сделаны они были в 2015 году.

Главарь Кущевской ОПГ Сергей Цапок и члены его банды осуждены за убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года. Это преступление стало одним из самых громких в современной истории России. Главарь банды получил пожизненный срок, однако скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.