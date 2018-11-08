Изнасилование и насилие: башкирским экс-полицейским предъявили обвинения

Следователи предъявили обвинение троим бывшим полицейским по делу об изнасиловании девушки-дознавателя.

Как передает "Интерфакс", об этом рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по Башкирии, подчеркнув, что экс-стражам порядка инкриминируется совершение преступлений по уголовным статьям "изнасилование" и "насильственные действия сексуального характера".

Отмечается, что судебно-медицинская экспертиза установила — на теле потерпевшей имеются телесные повреждения, типичные для совершенных преступлений.

51-летий экс-начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, 50-летний бывший глава ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и 34-летний руководитель (в прошлом) отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук были арестованы 2 ноября решением Кировского районного суда Уфы.

31 октября все трое были задержаны по подозрению в групповом изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя в здании отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району.

1 ноября подследственные были уволены из рядов МВД за совершение действий "порочащих честь и достоинство сотрудника полиции".