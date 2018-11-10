Индонезия заявила об угрозе срыва контракта на закупку Су-35

Новьян Самьега, официальный представитель Военно-воздушных сил Индонезии, заявил об угрозе срыва контракта на закупку российских самолетов Су-35 в связи с возможными санкциями Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщил портал Jane's.

Если Вашингтон введет жесткие ограничительные меры, Индонезии придется искать замену российскому истребителю, передает РИА Новости. По мнению издания, наиболее подходящая альтернатива – американский F-16.

Представитель ВВС сообщил: тот факт, что контракт уже подписан, не сыграет особой роли.