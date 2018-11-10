Дмитрий Рыболовлев после допроса в Монако прибыл в Москву

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, несколько дней назад задержанный на сутки полицией Монако для допроса, после своего освобождения покинул княжество и прибыл в Россию. В настоящее время бизнесмен находится в Москве, рассказал "Интерфаксу" представитель Рыболовлева Дмитрий Чечкин.

Как уже сообщалось ранее, Дмитрий Рыболовлев после его допроса в Монако освобожден не под залог и не под подписку о невыезде, а под условие судебного контроля. Он не ограничен в передвижениях — ему, например, не запрещено покидать Монако. Уточнений о том, долго ли бизнесмен пробудет в Москве и намерен ли он возвращаться в Монако, Дмитрий Чечкин не предоставил.

Во вторник, 6 ноября, Рыболовлев по повестке явился на допрос в Монако для дачи показаний в рамках разбирательства со швейцарским арт-дилером Ивом Бувье. Последний помог российскому миллиардеру приобрести в общей сложности около 40 работ Да Винчи, Ротко, Модильяни, Климта и Пикассо. При этом, по словам Рыболовлева, за 10 лет сотрудничества швейцарец, завышая цены на продаваемые россиянину произведения искусства, обманул его на сумму до одного миллиарда евро.

Седьмого ноября судебный следователь Монако выдвинул против Рыболовлева обвинения по делу о коррупции и торговле влиянием. Среди прочих обвиняемыми по данному делу проходят жена и сын бывшего министра юстиции Монако Филиппа Нармино Кристин и Антуан Нармино, а также адвокат Рыболовлева Татьяна Бершеда. Бершеда также пока отпущена под подписку о невыезде.

Ранее французская пресса утверждала, что Рыболовлев воспользовался своими связями в правоохранительных и судебных органах Монако, чтобы повлиять на следствие по его иску к Иву Бувье.