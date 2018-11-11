Путин и Трамп договорились встретиться в Аргентине

Отдельную встречу российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа во время саммита "большой двадцатки"в Аргентине подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Для обстоятельной беседы времени не было, однако лидеры, прощаясь, сказали друг другу: "До встречи!", передает ТАСС.

Саммит "большой двадцатки" пройдет в Аргентине 30 ноября — 1 декабря. Ранее в Кремле выражали надежду, что в Париже лидеры сумеют договориться о полноформатной встрече в Буэнос-Айресе.

Кроме того, Песков сообщил, что Путин успел пообщаться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Елисейском дворце. Это первая встреча после инцидента с российским военным самолетом над Средиземным морем, в котором Москва обвиняла в том числе Израиль, передает "Интерфакс".