Из-за циклона поиски моряков, пропавших в Охотском море, продолжатся лишь на суше

На Камчатке циклон не позволит во вторник, 13 ноября, продолжить поиски трех пропавших членов экипажа судна "Анатолий Крашенинников" с моря и вертолета. Они продолжатся лишь на береговой линии. Об этом СМИ сообщили представители ГУ МЧС региона.

Как уточняется, погода по-прежнему мешает авиации работать на месте крушения судна, также волнения наблюдаются и на море. В связи с этим поиски будут продолжены только на суше. Сотрудники Кроноцкого заповедника выйдут на берег и попробуют осмотреть территорию в районе мыса Камбальный.

В настоящее время в районе поисков наблюдаются осадки и порывы ветра до 9 метров в секунду, передает ТАСС.

9 ноября частный плашкоут "Анатолий Крашенинников" затонул в акватории залива Камбальный в Охотском море. В момент крушения на борту судна находились 13 человек, 10 из них удалось спастись.

По информации морского регистра судоходства России, затонувшее судно зарегистрировано в Петропавловске-Камчатском. Теплоход занимался перевозкой грузов на север. В момент катастрофы он вез 280 тонн техники и строительных материалов в поселок Палана.