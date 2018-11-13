Арест бывшего главы Фонда ОМС Дагестана Сулейманова продлили на три месяца
Кировский районный суд Махачкалы продлил на три месяца арест экс-руководителю Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Дагестана Магомеду Сулейманову, обвиняемому в создании преступного сообщества. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы суда.
Как уточняется, арест Сулейманову продлен до 17 февраля 2019 года.
Все обстоятельства дела и предполагаемые участники преступного сообщества пока не установлены. В связи с этим суд находит обоснованными доводы следователей о том, что Сулейманов, находясь на свободе, может скрыться и воспрепятствовать производству по делу.
Магомеда Сулейманова задержали 17 августа текущего года. По данным следствия, преступное сообщество, созданное им еще в 2010 году, с помощью фиктивных документов похитило более 210 миллионов рублей из средств фонда за якобы оказанные медицинские услуги. Позднее против Сулейманова было возбуждено еще одно дело – о превышении должностных полномочий. Предполагается, что в 2015 году он, исполняя обязанности мэра Махачкалы, незаконно предоставил земельный участок в собственность ОАО "Даггаз".
19 августа Советский районный суд Махачкалы арестовал Магомеда Сулейманова на два месяца. 30 августа он был отстранен от должности директора фонда ОМС республики. 15 октября срок содержания Сулейманова под стражей продлили до 17 ноября. Позднее было приостановлено членство Сулейманова в партии "Единая Россия", напоминает ТАСС.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Сформированы шорт-листы имен для российских аэропортов
- Потолок в минском ТЦ рухнул на продавщицу цветов
- Цеповяз рассказал о происхождении скандальных фото
- Донбасс выбрал лидеров
- В Москве жестоко избита пожилая женщина. Видео
Самое читаемое
-
Водная блокада Крыма: Украина превращается в пустыню
- Мать и сын с ДЦП погибли после падения с большой высоты
- "Хоть ты сдохни, лекарства не дам": врач-грубиянка уволена
- Фигуристка Елизавета Туктамышева повторила свой стриптиз на льду. Видео
- Приданое в чемоданах и 600 гостей: в столице отгремела чеченская вип-свадьба
Авто.Вести.Ru
-
Представлен обновленный пикап Mitsubishi L200
- ГИБДД озвучила сумму штрафа за опасное вождение
- BMW M8: получено официальное подтверждение
- По новой системе техосмотр придется проходить гораздо чаще
- Штрафовать за летние шины зимой пока не будут (но не всех)
Вести.Экономика
-
Lehman Brothers 10 лет спустя: каким будет новый финансовый кризис?
- 8 самых сильных пожаров в современной истории
- Alibaba поставила новый рекорд
- Делевереджинг по-китайски: кто страдает больше других?
- Goldman Sachs: мир столкнется с дефицитом нефти в 2020-е годы из-за низких инвестиций в разработку новых месторождений
Недвижимость
-
Россиянин не платил за ЖКХ 7 лет и подал на коммунальщиков в суд
- Полная безнаказанность: мошенники переключились с алкоголиков на ветеранов
- Майнинговая ферма разорила жильцов подмосковного ЖК
- Назван самый грязный город Европы
- Москвичи скупают вторичные квартиры
- Мужчина держал в квартире ласкового аллигатора
Вести.Медицина
-
В якобы безопасных лаках для ногтей нашли опасные химикаты
- Лекарство от рака найдено там, где никто не ожидал
- Известный препарат оказался лучшей профилактикой инсульта
- Синдром сухого глаза: почему он возникает и как с ним справиться
- Отвратительная слизь: какую опасность скрывает душ
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
В Москве отгуляли самую дорогую свадьбу
- В ручной клади в аэропорту нашли младенца
- Специалист выбрал лучшую незамерзайку для автомобиля
- Жена Мамаева пообещала разобраться с избитым водителем
- Житель Москвы жестоко избил кормившую кошек пенсионерку
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPhone XR: все, что нужно, и ничего лишнего
- Xiaomi Mi Mix 3: минимальные рамки и выдвижные селфи-камеры
- Нейросеть нарисовала портрет. Его продали за $432000
- Двуногий робот Boston Dynamics стал мастером паркура. Видео
- Механический палец позволит смартфону ползать и трогать пользователя
Вести-Москва
-
Слова "прокатиться на автомобиле" молодые люди поняли буквально
- Москва вошла в десятку лучших городов мира
- "Стромынка" соединит Большое кольцо с красной веткой столичного метро
- "Дом Муму" на Остоженке вновь открылся к 200-летию Тургенева
- Темой недели итальянской кухни в Москве будет средиземноморская диета
- Москвичи решат, кому отдать столичный туристический "Оскар"
Вести.Стиль
-
Тренд сезона: клетка тартан. Как носить и с чем сочетать?
- Агрессия: зачем она нам и как с ней работать
- Румяна: как выбрать и использовать?
- Сухие шампуни: мини-гид
- Больше слов - больше секса. Как вернуть сексуальное влечение к партнеру?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Худеть, лежа на диване: названо время суток, когда сжигается максимум калорий
- В Египте найдены двести бальзамированных кошек и первые мумии насекомых
- Как мягкие ткани динозавров могут сохраняться десятки миллионов лет? Разгадка найдена
- Время, проведённое у экранов гаджетов, не влияет на сон детей
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Таисии Повалий. "Я понимала, что предаю семью"
- Скандал: Прохор и Виталина оказались в психиатрической клинике
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"