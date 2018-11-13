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Станица Кущевская 25 минут назад
В прокуратуре считают, что за Цеповязом ослабили контроль в ИК
Что на самом деле стоит за скандалом вокруг кущевского убийцы Вячеслава Цеповяза? И как осужденный на 20 лет участник преступной группировки, совершившей одно из самых жестоких массовых убийств, мог получить право на икру и шашлыки?
"Эти фотографии — фотошоп!"
Эксклюзивные кадры — осужденный за убийство Вячеслав Цеповяз в видеообращении рассказывает о своей версии банкета на зоне.
"Там есть фотографии, которые были сделаны в колонии на день открытых дверей. Такое мероприятие здесь раз в год делается, разрешается", — заявил Цеповяз.
Фото роскошной трапезы в тюрьме, где заключённый с сокамерниками ест икру, крабов и жарит шашлыки, возмутили общественность. По словам 45-летнего Цеповяза, все снимки — подделка.
"Скорее всего, фотошоп. Остальные фотографии — домашние фото. Было сделано для того, чтобы меня как-то здесь скомпрометировать", — считает осужденный.
В Амурской областной прокуратуре считают иначе. Сотрудники надзорного ведомства уже установили примерные места ужина с крабами и шашлыками.
В нашем распоряжении оказались эти снимки. Вот фото с Цеповязом, а вот — без него. Кадры сделаны в колонии. На этой свежей фотографии — пасека с ульями, позади вышка. Так территория выглядит сейчас. А вот фото с банкета. Как видим, за спиной у Вячеслава Цеповяза точно такая же вышка. Выходит, что действо происходило именно в этом месте.
"Нами установлены места, где происходили банкеты, назовем их так. И место там, где жарили шашлыки на улице — это промышленная зона. И место, где собирались в помещении, это бывшая комната отдыха, которая находится во всех учреждениях. Она в принципе есть такая", — сообщил Дмитрий Неговора, заместитель прокурора Амурской области.
По мнению надзорных органов, за Цеповязом в колонии был ослаблен надзор. Администрация незаконно перевела его на облегчённые и комфортные условия. Осуждённый вёл СМС-переписку с родственниками сразу с нескольких номеров.
На фото действительно видно, что в руках Цеповяза мобильный телефон. Не похоже на фотошоп. Хотя у адвокатов и на этот счёт своя версия.
"Та фотография, где он что-то приложил к уху, не может подтвердить факт того, что это телефон, это мог быть плеер, он мог прослушивать музыку ", — считает Роман Боков, адвокат Цеповяза.
По мнению ветеранов ФСИН, за пользование телефоном Цеповяза должны были перевести на строгие условия, но осуждённый остался в отряде с облегченным режимом. Хотя, по словам нынешнего руководства колонии, Цеповяз не раз попадал в штрафной изолятор.
"Он был переведен в отряд № 3, отбывал наказание в этом отряде. За нарушение распорядка дня осужденный Цеповяз был водворен в ШИЗО на трое суток. Есть определенный распорядок дня для осужденных колонии — это время подъема, время туалета, время приема пищи, на которых осужденные обязаны присутствовать. Если не присутствуют, это считается нарушением" – пояснил Олег Платонов, заместитель начальника исправительной колонии № 3.
Вячеслав Цеповяз — некогда правая рука лидера Кущевской ОПГ Сергея Цапка. В 2013 году участников банды признали виновными в организации массового убийства семьи краснодарского фермера Сервера Аметова. В сожжённом бандитами доме обнаружили тела 12 человек, в том числе четырех детей. Цеповяза приговорили к 20 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию строгого режима № 3 в Амурской области.
Исправительная колония строго режима в центре особого внимания. Сегодня с утра до позднего вечера здесь работали представители Амурской областной прокуратуры и следствия. Главные вопросы: был ли банкет, за чей счёт, и кто за него ответит. Подозреваемых и возможных фигурантов следователи обещают назвать уже в ближайшее время.
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