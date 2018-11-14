Дадонов забросил победную шайбу в матче НХЛ "Флорида" – "Филадельфия"

В Национальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. В Филадельфии местные "летчики" уступили "пантерам" из Флориды со счетом 1:2. Российский форвард гостей Евгений Дадонов стал автором победной шайбы.

В другой встрече дня передача Евгения Малкина не помогла "Питтсбург Пингвинз" одолеть в гостях "Нью-Джерси Дэвилз". Встреча завершилась в пользу хозяев льда со счетом 4:2.

А вот "Нью-Йорк Айлендерс" дома оказался сильнее "Ванкувер Кэнакс" (5:2).