Дадонов забросил победную шайбу в матче НХЛ "Флорида" – "Филадельфия"

В Национальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. В Филадельфии местные "летчики" уступили "пантерам" из Флориды со счетом 1:2. Российский форвард гостей Евгений Дадонов стал автором победной шайбы.

