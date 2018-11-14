В КПРФ считают бессовестной идею положить в мавзолей резинового Ленина

В КПРФ назвали бредовой идею похоронить вождя революции Владимира Ленина, а его тело в Мавзолее заменить на копию.

С таким предложением выступил депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. По его мнению, в 2024 году (в год столетия смерти вождя) Ленина нужно захоронить в соответствии с завещанием. Вместо тела положить можно точную восковую или резино-полимерную копию.

"Абсолютная бессовестная, бредовая идея. Если у депутата Петрова остались остатки совести и здравого осмысленного взгляда на историю, то ему обязательно станет стыдно за эту псевдоинициативу", — сказал зампред ЦК партии Дмитрий Новиков.

В свою очередь глава пресс-службы компартии, депутат Думы Александр Ющенко назвал подобные инициативы провокацией. Он подчеркнул, что Ленин – величайший политик всех времен и народов, и "не господину депутату из Санкт-Петербурга заявлять такие провокационные действия".

"У него достаточно обязанностей и прав перед своими избирателями. Думаю, что такими заявлениями он их не просто нивелирует, он оскорбляет их", — сказал он РИА Новости.

Ранее Владимир Путин сказал, что кодекс строителей коммунизма – "это сублимация, это примитивная выдержка из Библии". Тело Ленина президент сравнил с мощами святых.