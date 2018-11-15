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15 ноября 201808:40

Коновалов вступил в должность главы Хакасии

vk.com

Валентин Коновалов официально вступил в должность главы Хакасии.

Инаугурация прошла в большом зале парламента. В церемонии участвовали депутаты Верховного Совета региона, члены правительства России, главы муниципалитетов, общественных организаций. Коновалов принес присягу, сообщил "Интерфаксу" председатель республиканского избиркома Александр Чуманин.

Повторное голосование на выборах главы Хакассии прошло 11 ноября. Кандидат от КПРФ Коновалов набрал 57,57% голосов. Ранее регион возглавлял был единоросс Виктор Зимин. Он проиграл Коновалову в первом туре, а затем снял свою кандидатуру с участия во втором туре.

Валентин Коновалов родился 30 ноября 1987 года в Охотске. В 2005 году окончил норильскую гимназию с серебряной медалью. В 2007 году стал членом КПРФ. В 2010 году с красным дипломом окончил ХГУ им. Н.Ф. Катанова, получив квалификацию "юрист со специализацией "Государственное право", затем учился в аспирантуре. С 2013 по 2018 год — депутат Совета депутатов Абакана. С 2018 года — первый секретарь Комитета Хакасского регионального отделения КПРФ. Женат. Воспитывает двух дочерей и сына.

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