Путин: выборы в Донбассе были неизбежны

В ходе брифинга по итогам визита в Сингапур президент РФ Владимир Путин заявил, что выборы в Донбассе были неизбежны, они стали реакцией населения на происходящие события, передает телеканал "Россия 24".

Относительно перспективы встречи глав государств "нормандской четверки", Путин отметил, что в настоящее время в ходе предвыборной кампании это бессмысленно, так как сегодняшние украинские власти пока для выполнения минских договоренностей не сделали ничего.

"Даже закон об особом статусе Донбасса, принятый украинским парламентом, до сих пор не вступил в силу", — сказал Путин, подчеркнув, что это основной вопрос урегулирования.

"Как — будто так и надо. Все ждут от России исполнения минских договоренностей. А то, что киевские власти ничего не делают, этого никто предпочитает не замечать", — подчеркнул президент РФ.

Комментируя позицию западных стран, осуждающих проведение выборов в Донбассе, Путин заявил: "Что касается осуждения, кем бы то ни было, вот этих выборов, мы что-то не слышали осуждения убийств, которые происходят на этих территориях непризнанных республик".