Патрушев ответил на вопросы финнов о сбоях в GPS

Сбоев в работе спутниковых навигационных систем GPS во время учений НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец") обсудил на встрече с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым министр внутренних дел Финляндии Кай Мюкканен. 13 ноября он был в Москве. Здесь он встретился с Патрушевым, главой МВД Владимиром Колокольцевым, главой МЧС Евгением Зиничевым и главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным.

Кай Мюкканен пообещал предоставить Москве дополнительную информацию по нарушениям в работе GPS, сообщает РИА Новости. "Если в результате расследования в Финляндии будет почва для дальнейших вопросов, мы их зададим", —пообещал финский министр Мюкканен.

Учения НАТО проходили с 25 октября по 7 ноября. В них участвовали 50 тысяч военнослужащих из 30 стран, включая Финляндию. Аэронавигационные службы Финляндии сделали предупреждение о нестабильной работе GPS на севере страны 6 и 7 ноября. СМИ предположили, что за этими нарушениями может стоять Россия. По крайней мере, на это якобы намекнули официальные лица Норвегии.

"Сейчас существует тенденция обвинять Россию вообще во всех смертных и иных грехах, — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. — Но, как правило, эти обвинения не имеют под собой оснований".

8 ноября возвращающийся с учений норвежский фрегат-невидимка Helge Ingstad стоимостью в 650 миллионов долларов из-за проблем с навигацией столкнулся с греческим нефтяным танкером. Корабль получил пробоину ниже ватерлинии. Экипаж привел корабль на мелководье, а затем покинул боевое плавсредство. 13 ноября фрегат окончательно затонул.

По одной из версий, к столкновению привел сбой GPS, по другой — столкновение произошло по вине экипажа военного судна. Кто-то из членов экипажа сначала отключил систему навигации, а потом не заметил на своем пути танкер.