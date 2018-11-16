Драчев пригрозил Цветкову и Бабикову отправкой на Кубок IBU

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев оценил результаты первого дня отборочных стартов в Контиолахти. По мнению главы СБР, Антон Бабиков и Максим Цветков, провалившие первую гонку, могут отправиться вступать на этапы Кубка IBU, чтобы там доказать свою силу.

Напомним, что 15 ноября российские биатлонисты провели первый контрольный спринт, в котором победу одержал Дмитрий Малышко. А вот Бабибков и Цветков заняли соответственно 14-е и 18-е места. "Пусть выигрывают следующую. А если нет, поедут на Кубок IBU доказывать свою силу", — приводит слова Драчева Sports.ru.

Кроме того, он заявил, что за последние годы нынешние отборы являются самыми открытыми. "Мы допустили всех желающих, абсолютно всех, кто проходил подготовку и мог бы участвовать в Кубках мира и IBU. Любой, кто выполнит критерии отбора, поедет на Кубок мира", — отметил специалист.

Напомним, что следующая контрольная гонка для биатлонистов пройдет в Контиолахти 17 ноября.