Теннисист Зверев стал последним полуфиналистом итогового турнира АТР

В Лондоне на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов состоялся матч третьего тура группы Густаво Куэртена между представителем Германии Александром Зверевым и американцем Джоном Изнером. Победу одержал немецкий теннисист, обыграв соперника в двух партиях со счетом 7:6 (7:5), 6:3.

Таким образом, Зверев завоевал последнюю путевку в полуфинал турнира. Встреча между сербом Новаком Джоковичем и хорватом Марином Чиличем, которая состоится 16 ноября чуть позже, уже не будет ничего решать.

В полуфинале Зверев сразится с Роджером Федерером из Швейцарии, а Джокович сыграет с южноафриканцем Кевином Андерсоном.