Мэй спасается от проблем при помощи виски

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призналась, что на этой неделе она справлялась с проблемами благодаря виски. По словам Мэй, большую поддержку ей также оказал муж: после сложного совещания по Brexit он налил ей алкогольный напиток и приготовил фасоль с тостами. Мэй сравнила своего супруга со скалой и отметила, насколько важны для нее простые человеческие отношения, передает "Россия 24".

На текущей неделе правительство Терезы Мэй один за другим покинули сразу три министра, несогласных с соглашением по Brexit, а коллеги премьера по партии уже собирают подписи за вынесение ей вотума недоверия.