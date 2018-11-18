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18 ноября 201813:55

Число раненых при топливных протестах во Франции перевалило за четыре сотни

EPA

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что в прошедших накануне в стране акциях протеста ранения получили более 400 человек. В числе раненых — 28 сотрудников полиции, жандармерии и пожарных частей. Ранее сообщалось, что один человек погиб.

"В ходе манифестаций ранены 409 человек, 14 из них получили тяжелые ранения", — приводит главы французского МВД РИА Новости.

Всего, как сообщил Кастанер, в акциях участвовали более 287 тысяч человек, протесты прокатились более чем двум тысячам городов и поселков Франции. В ходе акций были задержаны 282 человека, из них 157 были заключены под стражу.

Французские граждане протестуют против повышения цен на топливо. С 1 января будущего года цены на бензин в стране должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр. По данным радиостанции Europe1, в течение 2018 года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23 процента, на бензин — на 15 процентов. Движение против повышения цен на топливо получило название "желтые жилеты", так как французские водители в обязательном порядке носят желтые светоотражающие накидки.

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