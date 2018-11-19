Запад испугали "Маша и Медведь": у мульгероини разглядели руку Кремля
Такой богатой фантазии иностранцев можно только порадоваться — так авторы мультсериала "Маша и Медведь" прокомментировали обвинения западных журналистов. Отличилось издание Times, чьи работники разглядели у маленькой девочки в розовом сарафанчике... руку Кремля, а сам мультфильм называли "элементом кремлевской пропаганды". По их мнению, уж слишком Маша напористая, многое на себя берет и вообще, считают журналисты, ведет себя "по-путински".
"Комментировать это серьезно сложно. Только с большой долей иронии". Так на обвинения в адрес мультфильма "Маша и медведь" в кремлевской пропаганде отреагировали создатели любимых многими детьми персонажей.
И действительно, поверить, что автор статьи в газете The Times писал ее не в шутку, сложно. В материале с заголовком "Детский мультик – это путинская пропаганда" собраны мнения неких британских и европейских экспертов, которые анализируют характеры и поведение персонажей. Вот мнение одного из профессоров Букингемского университета.
"Маша — злющая, даже немного противная, но вместе с тем отважная. Не будет преувеличением сказать, что она ведет себя по-путински" и "слишком много на себя берет", — считает эксперт.
Есть и конкретные обвинения в пропаганде. Например, Маша в фуражке с надписью СССР гоняет в огороде зайца. Эксперты Times разглядели в этом эпизоде защиту Россией своих границ. Медведь же, по мнению критиков, призван "изменить образ России в сознании детей с негативного на позитивный". Преподаватель Таллинского университета Приит Хыбимяги даже решил, что мишка угрожает эстонскому суверенитету. Как именно – не поясняется.
Российское посольство в Лондоне британских журналистов поддержало, но иронично. И выступило с предложением создать в Прибалтике антимультипликационный центр.
"Важная проблема была поднята The Times сегодня: как Великобритания может найти спасение от "Маши и Медведя"? Открыть специальный антимультипликационный центр где-нибудь в Прибалтике? Поместить всех мультипликаторов в санкционный список ЕС? Очевидно, что нужен решительный и очень дорогостоящий подход!" – приходит к выводу автор твита российского посольства.
Только в новости о вредоносности российского мультфильма, как считают эксперты, самой новости мало. Материалы о "страшной России" в британских СМИ выходят ежедневно. А такие добрые и смешные персонажи, как Маша и медведь, конечно, этому образу противоречат.
"Мультфильм "Маша и Медведь" подрывает основы вот этой глубинной русофобии. Получается, если русские делают веселый, добрый, наполненный юмором и любовью мультфильм, то где-то на подсознательном уровне у западного обывателя вызывают вопрос: а может русские тогда не чудовища? И не желают нам зла?" – отмечает Андрей Медведев.
Надо сказать, российский мультик на том же Западе пользуется огромной популярностью. Англоязычный канал сериала в YouTube насчитывает больше четырех миллионов подписчиков, а в детских магазинах активно продается продукция с символикой "Маши и Медведя".
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