Цымбалюк-Романовскую приговорили к обязательным работам за слежку за Джигарханяном

Суд приговорил Виталину Цымбалюк-Романовскую к 250 часам обязательных работ. Экс-супругу Армена Джигарханяна признали виновной в нарушении неприкосновенности частной жизни.

Суд пришел к выводу, что женщина установила в рабочем кабинете Джигарханяна скрытую камеру, которая была вмонтирована в потолочный плинтус. Позже видеозапись была продемонстрирована на одном из каналов, сообщает "Интерфакс".

Также Цымбалюк-Романовскую обязали выплатить своему бывшему мужу 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Ранее в рамках дела Джигарханян заявил гражданский иск на 3 миллиона рублей. Защита Цымбалюк-Романовской намерена обжаловать приговор.

Джигарханян и Цымбалюк-Романовская развелись в ноябре 2017 года. Их скандальное расставание, которое сопровождалось взаимными претензиями, имущественными спорами и судебными исками, стало одной из самых обсуждаемых тем в соцсетях и СМИ в прошлом году.