Российские керлингисты потерпели пятое поражение на чемпионате Европы

На чемпионате Европы по керлингу, который проходит в эстонском Таллине, мужская сборная России встречалась с командой Швейцарии. Россияне не сумели оказать достойного сопротивления, уступив сопернику со счетом 2:10. Это уже пятое поражение нашей команды на турнире.

За сборную России выступали Михаил Васьков (скип), Алексей Тузов, Петр Кузнецов и Антон Калалб. Следующую игру россияне проведут 21 ноября против норвежской команды.

Напомним, что российские керлингисты провели на чемпионате Европы семь матчей, лишь в двух из них добившись победы. На данный момент мужская сборная России занимает восьмое место. Напомним, что по итогам группового этапа лишь четыре лучшие команды попадут в плей-офф турнира.