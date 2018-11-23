Обнародованы новые видеозаписи с Петровым и Бошировым

Полиция Великобритании обнародовала новые видеозаписи подозреваемых в причастности к инцидентам с отравлениями в Солсбери и Эймсбери. Правоохранители обратились к общественности с просьбой оказать содействие в проведении дальнейшего расследования.

Сотрудники Скотленд-Ярда пытаются найти свидетелей, которые могли видеть граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых в Соединенном Королевстве в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также тех, кому известно о происхождении флакона от духов, содержавшего нервно-паралитическое вещество.

Как сообщалось, по версии британских следователей, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, подвергся вместе со своей дочерью Юлией подвергся воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", напоминает ТАСС. Лондон утверждает, что к этому инциденту с высокой степенью вероятности причастна Москва, но все спекуляции на этот счет Россия категорически отвергает, подчеркивая, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в Российской Федерации не существовало.

В Соединенном Королевстве в покушении на Скрипалей подозреваются россияне Александр Петров и Руслана Боширова, которых британские спецслужбы считают агентами ГРУ. Сами подозреваемые в интервью телеканалу RT эти обвинения категорически отвергли.