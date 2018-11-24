В Приморье покинули свои должности два вице-губернатора

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег Кожемяко уволил вице-губернатора Алексея Немкова, курировавшего вопросы градостроительства и дорог. Вице-губернатор края Павел Серебряков, отвечавший за здравоохранение, социальную сферу, физкультуру и спорт, подал в отставку.

Вице-губернатор Немков освобожден от занимаемой должности с 23 ноября, вице-губернатор Серебряков освобожден по собственному желанию с 24 ноября, передает "Интерфакс".

Ранее по собственному желанию должность вице-губернатора Приморья покинула Татьяна Казанцева, курировавшая финансы и вопросы тарифов, напоминает РИА Новости.

До этого, в начале октября, Олег Кожемяко отправил в отставку еще трех вице-губернаторов края. Вице-губернаторы Ирина Мануйлова, Станислав Ершов и Дмитрий Братыненко были освобождены от занимаемых должностей в связи с отставкой прежнего врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко.