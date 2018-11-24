Вмешательство в дела России профинансировали Госдеп и Facebook

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не комментирует заявления хакерской группировки Anonymous о британском проекте Integrity Initiative, который мог использоваться для вмешательства во внутренние дела европейских стран и для информационной войны против России.

Согласно заявлению пресс-службы ОБСЕ, эта межправительственная организация из 57 стран-участниц, в число которых входят Великобритания, страны Европы, Канада и США, "не может комментировать заявления неформальных групп или отдельных лиц".

Накануне группировка хакеров Anonymous заявила об обнаружении документов, проливающих свет на деятельность проекта Integrity Initiative. Как сообщается на одном из сайтов Anonymous, проект был основан в 2015 году и финансировался британским правительством. Среди тех, кому Лондон переводил деньги, фигурируют финансист Уильям Браудер, Владимир Ашурков, который является исполнительным директором "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального, а также ученый Игорь Сутягин, осужденный в 2004 году за шпионаж и впоследствии помилованный.

Сообщается, что в проект были вложены 1,96 миллиона фунтов стерлингов – это 2,51 миллиона долларов. Среди грантодателей Integrity Initiative указаны госдепартамент США, НАТО и соцсеть Facebook. Комментируя данную информацию, руководитель думского международного комитета Константин Косачев заявил, что она заслуживает самого пристального внимания и тщательного расследования.

Тем временем зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин назвал информационным давлением на Россию последнее заявление начальника генерального штаба Великобритании генерала Марка Карлтона-Смита. Тот заявил, что Россия представляет для Соединенного королевства и его союзников более серьезную угрозу, чем террористические группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) и "Аль-Каида" (запрещена в РФ), напоминает РИА Новости. По словам Шерина, британцы вместе с США сегодня ведут информационную войну против России.