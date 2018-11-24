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Групповое изнасилование в Уфе 20 минут назад
Адвокат рассказала о жизни дознавателя после изнасилования полицейскими
Ирина Валиева, адвокат девушки-дознавателя из Уфы, которая была изнасилована коллегами, рассказала о том, как сейчас живет потерпевшая.
Так, по словам юриста, девушка в настоящее время на работу не ходит. "По состоянию здоровья она временно нетрудоспособна", — сказала Валиева. Но потерпевшая выполняет все требования следователей, которые занимаются ее делом.
По словам адвоката, девушка работала на месте дознавателя совсем недолго, и сейчас ей и ее семье очень тяжело. "Но она мужественная девушка, что смогла противостоять высоким полицейским чинам и написала заявление о преступлении", — приводит слова Валиевой РИА Новости.
Алиби подозреваемых, о котором говорила их защита, юрист назвала "мышиной возней" по сравнению с тем, что пришлось пережить изнасилованной девушке. Она также заявила, что сторона защиты не имеет претензий к следователям: они ведут предварительное расследование грамотно, все действия выполняются в законные сроки.
Валиева рассказала также, что сейчас многие люди пишут ей письма со словами сочувствия и поддержки пострадавшей девушке, сопереживают и указывают, что преступников необходимо наказать. Она выразила благодарность всем неравнодушным и тем, кто имеет собственную гражданскую позицию.
23-летняя девушка, работающая дознавателем, обратилась в уфимскую полицию с заявлением об изнасиловании в конце октября. Она рассказала, что в ночь на 30 октября ее изнасиловали трое коллег. Это произошло прямо в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району Башкирии. Трое полицейских: бывший начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павел Яромчук и экс-начальники отделов полиции по Уфимскому и Кармаскалинскому районам Башкирии Эдуард Матвеев и Салават Галиев — арестованы судом до 31 декабря. Пострадавшая девушка отказалась от прохождения теста на полиграфе.
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