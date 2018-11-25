Саммит двух Корей и США мог пройти еще в 70-х

США предлагали Южной Корее организовать трехсторонний саммит с участием КНДР еще в 1979 году. Предложение прозвучало на состоявшейся тогда встрече президентов США и Южной Кореи Джимми Картера и Пак Чон Хи, сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на рассекреченные документы, полученные им от ученых Высшей школы международных отношений Джонса Хопкинса.

Картер предлагал провести встречу в Джакарте, что было бы удобным для всех участников: все три стороны имели в индонезийской столице по официальному представительству, которые могли бы оказывать содействие своим делегациям в ходе переговоров.

Правительство Индонезии в то время выступало в роли посредника между США и Северной Кореей. В 1979 году Картер даже направил личное письмо тогдашнему президенту Индонезии Сухарто, написав: "Ваш государственный жест сделал возможным начать процесс, который может послужить только лишь снижению напряженности в Азии и стать вкладом в мир во всем мире".

Из одного из документов, вышедшего из-под пера советника Картера по национальной безопасности Збигнева Бжезинского, следует, что глава администрации США обдумывал возможность трехсторонней встречи с участием КНДР уже в начале своего президентства в первые месяцы 1977 года.

У США также был план пригласить на переговоры Китай, организовав четырехстороннюю "политическую конференцию" — представители Пекина могли бы присутствовать на ней как полноправные участники переговоров, либо просто как наблюдатели.

Однако усилия администрации Картера не увенчались успехом — очевидно, из-за прохладной реакции Пхеньяна на инициативы американцев, подытоживает Yonhap.

Первый в истории саммит США и КНДР прошел в Сингапуре 12 июня текущего года. По итогам встречи лидеры двух стран Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали документ, в соответствии с которым Вашингтон обязался предоставить Пхеньяну гарантии безопасности, а последний, со своей стороны, подтвердил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.