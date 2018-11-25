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Российский Крым 22 минуты назад
Морская провокация: из-за действий Украины Керченский пролив закрыли для гражданских судов
Преднамеренной провокацией назвали в ФСБ заход кораблей ВМС Украины в российские территориальные воды. Как заявили в Центре общественных связей ведомства, цель этих действий — создать конфликтную ситуацию в регионе.
Около семи часов утра три корабля ВМС Украины незаконно пересекли госграницу и, по последним данным, следуют в сторону Керченского пролива. В ФСБ также добавили, что суда опасно маневрируют и не подчиняются законным требованиям российских властей, передает телеканал "Россия 24".
Сообщалось, что 25 ноября российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего повреждены главный двигатель, обшивка и леерное ограждение украинского корабля, а также потерян спасательный плотик. По сообщению собственного корреспондента ВГТРК в Крыму Артема Кола, российские пограничники неоднократно предупредили украинских военных моряков о необходимости выйти из экономической зоны Российской Федерации. Эти требования не были выполнены, и российский военный корабль "Дон" направился на таран украинского буксира.
Проход через Керченский пролив закрыт для гражданских судов из-за возможных провокаций со стороны украинских кораблей. Закрыт Керченско-Еникальский канал, сообщил ТАСС источник в транспортной сфере Южного федерального округа. Его закрывают "не при любых военных кораблях", однако в данном случае налицо явные неподчинения требованиям, и есть опасения провокаций. Это РИА Новости подтвердили в "Крымских морских портах"
Российские пограничники принимают все меры к обеспечению безопасности судоходства и регулирования движения судов в акваториях Черного и Азовского морей, а также Керченского пролива.
Киев "втоптал в грязь международное морское право", а действия украинских кораблей — акт морской агрессии против России, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик. По его мнению, украинские военные "пытаются прощупать готовность наших сил на силовое сопротивление".
"Если по ним открыть огонь, то будут вопли на весь мир о расстреле "мирных кораблей". Если дать им пройти, то скажут, что у нас "дырявые границы", причем скажут это наши граждане. Считаю, что вот таким флибустьерам нельзя давать поблажек, иначе завтра такие же буксиры пойдут на таран Крымского моста", — заявил Белик.
По мнению зампредседателя Совета министров Крыма — постпреда республики при президенте России Георгия Мурадова, попытка украинских военных кораблей незаконно пройти Керченский пролив — провокация для обострения ситуации вокруг Азовского моря перед президентскими выборами на Украине. По его мнению, Порошенко "по указке своих заокеанских покровителей" пробует разные способы обострения ситуации.
"Он попробовал с автокефалией, не очень получилось, сейчас пробует различного рода военные провокации, обострять обстановку", — считает Мурадов.
Киевские власти, по мнению крымского постпреда, планомерно нагнетают обстановку вокруг ситуации в Азовском море. Все делается по плану, это очередной виток, и это будет продолжаться, уверен он, а "многие международные организации, которые вдруг озаботились Азовским морем, поддерживают и провоцируют всю эту ситуацию" с целью "выставить Россию агрессором против бедной и несчастной Украины во главе с этим киевским режимом".
Действия украинских военных кораблей не останутся без ответа, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс. "Я думаю, что они получат по зубам, и на этом все закончится. Никто не позволит играть с Россией", — сказал он.
Цель Украины — спровоцировать Россию на ответные меры, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Однако Россия никогда на это не пойдет и предпримет все необходимые меры, чтобы избежать боестолкновения с украинскими кораблями в Керченском проливе и в Черном море, уверен он. "Столкновения, которое, очевидно, закончится крахом для ВМС Украины", — добавил сенатор.
По мнению члена Общественного совета при Минобороны России, директора Центра анализа международной торговли оружием и главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, Украина "пытается спровоцировать полномасштабный конфликт, чтобы дальше апеллировать к странам НАТО, обвиняя Россию в агрессии". Данный военно-морской инцидент, по его словам, нарушает нормы военно-морского права.
А сенатор от Крыма Сергей Цеков уверен: Киев должен предоставить объяснения незаконного пересечения государственной границы России в Черном море тремя кораблями ВМС Украины. Действия украинских военных кораблей, по его словам, стоит расценивать как провокацию: Украина "нагнетает обстановку вокруг Азовского моря, получив определенную поддержку со стороны Соединенных Штатов Америки и стран Евросоюза". По словам Цекова, украинские корабли могут проходить в Азовское море, но только цивилизованно, согласовывая их прохождение и заранее предупреждая российскую сторону.
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