Слова Рогозина об американцах на Луне оказались шуткой

В пресс-службе Роскосмоса заявили, что заявление главы ведомства Дмитрия Рогозина о необходимости проверить, были ли американцы на Луне, являются шуткой.

"Шутка, конечно", — приводит слова официального представителя госкорпорации РИА Новости.

Между тем сам Рогозин на встрече с президентом Молдавии Игорем Додоном в субботу рассказал о том, что Роскосмос готовит экипажи лунных миссий к работе в гораздо менее комфортных условиях, чем на орбите Земли.

"Все должно быть регенерировано, чтобы можно было на 3D-принтерах выращивать любой аппарат, что-то сломалось — сразу все починили", — сказал Рогозин, слова которого цитирует ТАСС.

Освоение Луны, по мнению главы Роскосмоса, связано с новыми рисками. Он сообщил, что российская госкорпорация создает транспортную систему, которая должна позволить не просто облететь Луну, но и работать на ее поверхности.

В минувшую пятницу, 23 ноября, во время посещения компании "Российские космические системы" глава Роскосмоса предложил проверить, были ли американцы на Луне. Космонавт Сергей Рязанский, комментируя инициативу Рогозина, отметил, что лично у него каких-либо сомнений в высадке американцев на Луну нет. Однако, по словам Рязанского, если остаются сомнения в пребывании американцев на Луне, возможно, стоит привести еще какие-то доказательства.