Удачный дебют Кононова: "Спартак" одержал волевую победу над "Крыльями Советов"

В рамках 15-го тура чемпионата России по футболу московский "Спартак" дома принимал "Крылья Советов" из Самары. Этот матч стал дебютным для Олега Кононова в качестве главного тренера красно-белых. Проигрывая по ходу встречи, спартаковцы смогли победить самарских футболистов со счетом 3:1.

Первый тайм получился не самым зрелищным. Зрители так и не дождались забитого гола, да и опасных моментов футболисты практически не создали.

В самом начале второго тайма спартаковец Александр Ломовицкий попал в штангу, а уже в ответной атаке гости открыли счет: Сергей Корниленко после передачи в штрафную Дениса Ткачука головой пробил Артема Реброва.

Спартаковцы отыгрались на 59-й минуте. Софьян Хани замкнул передачу Зе Луиша на дальнюю штангу. И практически сразу красно-белые повели в счете: вышедший на замену Лоренсо Мельгарехо переиграл Сергея Рыжикова в ближнем бою. Финальную точку в матче поставил Луис Адриано, забивший третий мяч в самой концовке второго тайма.

После одержанной победы спартаковцы поднялись на седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка после 15 игр. "Крылья Советов" остались на 13-м месте с 14 баллами.