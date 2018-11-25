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Российский Крым 8 минут назад
Украинская провокация у берегов России: что это было
С мнением, что для Порошенко провокация в Черном море — это предвыборный ход, согласны многие политики и эксперты. И по мере приближения украинских президентских выборов подобных инцидентов может стать больше. Кому это выгодно?
Их называют не иначе как три ржавые консервные банки: выдохшееся советское наследие, доставшееся современной Украине, которое с легкой руки президента Незалежной Петра Порошенко ныне гордо зовется азовской флотилией.
"Никакой азовской флотилии не существует вообще-то, это смешно, и при таком потенциале, который есть на Украине, я бы лучше не рисковал с этой флотилией, это всего лишь приведет к большим трагическим последствиям", — говорит народный депутат Украины V и VI созывов Алексей Журавко.
А кажется, что тем, кто восседает на Банковой улице в Киеве, это как раз и необходимо. Провокацию — а по-другому действия украинских кораблей специалисты попросту назвать и не могут — срежиссировал лично президент Порошенко. Излюбленный, не единожды опробованный им же принцип: чем гадливее и на грани — тем лучше.
"Я больше чем уверен, что подобные вещи могут происходить по прямому указанию господина Порошенко. Это его личный приказ, его большое желание повысить свои президентские рейтинги. Мы сегодня прекрасно видим, что пока Порошенко у власти, мира на Украине не будет", — говорит депутат Государственной Думы Дмитрий Белик.
Выставить Россию агрессором против бедной и несчастной Украины в очередной раз попытались украинские политики. И ведь не с потолка взялись эти три корабля именно сегодня — эдакое превью завтрашней речи Порошенко по Азовскому морю на Генеральной Ассамблее, которая пройдет в США, где президент Украины в очередной раз будет обливаться крокодильими слезами, кивая в сторону так называемой страны-агрессора.
"Конечно же, он не только будет плакать — у него будут крокодильи слезы! Вы посмотрите, какой агрессор! Агрессор напал на консервную банку! Я не исключаю, что завтра он будет просить все мировое сообщество, чтобы те остановили Россию от таких действий — ведь они убивают Украину. Он к этому и стремится", — говорит Алексей Журавко.
Опять же, уверены эксперты, сегодняшний инцидент — лишь один из эпизодов большой игры, затеянной Западом в Азовском море. И Украина здесь — козырная карта, которую в очередной раз умело пытаются разыграть Штаты.
"Заготовки всего азовского сюжета начались заранее. Вы помните прекрасно — и Евросоюз, и госдеп, все уже начинали выражать беспокойство, что Россия якобы жестко ведет себя с украинцами в Азовском море. Вот сейчас нас пробуют на зубок, как говорится", — говорит постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.
Как считают эксперты, сегодняшний инцидент на море — далеко не последний. Порошенко по мере приближения президентских выборов на Украине будет продолжать раз от раза провоцировать Россию на агрессивные действия. А Азовское море — неплохое подспорье в этом нелегком деле.
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