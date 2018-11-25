Рыболовлев вернулся в Монако и посетил тренировку клуба

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, 6 ноября задержанный на сутки полицией Монако для допроса, вернулся в княжество и присутствовал на тренировке футбольного клуба "Монако", президентом и основным владельцем которого он является.

Ранее после допроса в Монако Рыболовлев покинул княжество и прибыл в Россию. Он был освобожден не под залог и не под подписку о невыезде, а под условие судебного контроля, и не ограничен в передвижениях — например, покидать Монако ему не запрещено.

"Дмитрий Рыболовлев сегодня присутствовал на тренировке команды "Монако" в учебном центре Ля Турби и поздравил игроков и тренера Тьерри Анри с победой во вчерашнем матче с командой "Кан", — сообщил официальный представитель бизнесмена Дмитрий Чечкин, которого цитирует ТАСС. — Его недавняя поездка в Россию была запланирована заранее и не связана с задержанием в Монако 6 ноября".

Чечкин добавил, что в Москве Рыболовлев провел ряд встреч и 22 ноября отметил с друзьями и близкими свой день рождения.

Напомним, что на допрос в Монако Рыболовлев явился по повестке для дачи показаний в рамках разбирательства со швейцарским арт-дилером Ивом Бувье. Последний помог российскому миллиардеру приобрести в общей сложности около 40 работ Да Винчи, Ротко, Модильяни, Климта и Пикассо. При этом, по словам Рыболовлева, за 10 лет сотрудничества швейцарец, завышая цены на продаваемые россиянину произведения искусства, обманул его на сумму до одного миллиарда евро.

Французская пресса утверждала, что Рыболовлев воспользовался своими связями в правоохранительных и судебных органах Монако, чтобы повлиять на следствие по его иску к Иву Бувье.