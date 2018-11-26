Генконсульство России в Харькове забросали файерами и дымовыми шашками

Пикетирующие здание Генерального консульства РФ в Харькове активисты националистических организаций забросали территорию дипмиссии файерами, дымовыми шашками, бутылками и яйцами, сообщает Depo.ua. Полицейские, как видно на сделанных очевидцами кадрах, препятствовать манифестантам не стали.

В первой половине дня 26 ноября на Максимиллиановской улице, где располагается Генкосульство РФ, собралось несколько десятков человек. Скандировавшие антироссийские лозунги молодые люди скрывали свои лица, а свой протест против действий российских пограничников в Азовском море решили выразить "с огоньком" — на территорию посольства полетели файеры. Большинство из них были тут же потушены, но несколько угодили в дерево, которое в итоге сильно обгорело. Потушили его сами дипломаты, еще до приезда пожарных.

Члены ультраправой организации "Национальный корпус" сожгли флаг России, а затем подпалили принесенные ко входу в дипмиссию покрышки. На это со стороны наблюдали около сотни полицейских, но никто из стражей порядка не прервал "огненный пикет".

В ночь на понедельник, после задержания трех кораблей ВМС Украины в Азовском море, протесты проходили у российского посольства в Киеве, где в ход пошли все те же файеры и дымовые шашки, а в довершение манифестанты подожгли припаркованный рядом автомобиль с дипломатическими номерами.