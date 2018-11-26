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Провокации в Керченском проливе 31 минута назад

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26 ноября 201823:34

Трамп прокомментировал инцидент в Черном море

EPA

Дональд Трамп заявил, что он недоволен тем, что происходит между Россией и Украиной. По просьбе журналистов президент США прокомментировал инцидент в Черном море. "Мне это не понравилось", — признал он.

Трамп пообещал, что власти США и Европы будут "работать над этим", передает РИА Новости. Он выразил надежду, что ситуация будет урегулирована.

25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили границу РФ. На законные требования остановиться они не реагировали, предпринимали опасные маневры. В результате суда были задержаны. Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении кораблями Украины российской границы. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал произошедшее очень опасной провокацией.

Киев после инцидента ввел в стране военное положение.

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