Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили инцидент в Черном море

Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель по телефону обсудили инцидент в Керченском проливе. Как сообщает пресс-служба Кремля, стороны выразили серьёзную озабоченность в связи с решением Киева ввести военное положение в стране.

Российский президент выразил надежду, что Берлин окажет воздействие на украинские власти, чтобы удержать их от дальнейших необдуманных шагов, сообщает телеканал "Россия 24".

25 ноября три украинских военных корабля в Черном море пересекли границу с Россией и предприняли опасные маневры, игнорируя законные требования российских боевых судов и катеров. В результате суда были задержаны и отбуксированы в Керчь.