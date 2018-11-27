Украинская армия в Донбассе приведена в полную боеготовность

Украинская армия привела свои подразделения в Донбассе в полную боевую готовность. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил (ООС) Украины в Донбассе.

В сообщении на "Фейсбуке" отмечено, что в соответствии с приказом командующего ООС Сергея Наева, военнослужащие усилили бдительность и подразделения. 26 ноября Генеральный штаб Украины отдал приказ о приведении соединений и частей ВС Украины в полную боевую готовность.

В Украине введено военное положение с 28 ноября на 30 дней. Данная мера распространяется на регионы, приграничные с Россией и Молдавией, а также на побережья вдоль Черного и Азовского морей.

Поводом этому послужил инцидент в Керченском проливе. 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины были задержаны в территориальных водах РФ. Они игнорировали предупреждения российской стороны, потому в их адрес применилась принудительная остановка.

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал случившееся "однозначной провокацией". По факту нарушения границы РФ возбуждено уголовное дело.