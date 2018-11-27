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Провокации в Керченском проливе 1 минута назад

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27 ноября 201820:23 Дмитрий Петров

Пройти "скрытым порядком" не дали: суд арестовал 12 нарушителей госграницы России

ФСБ обнародовала документы, которые обнаружили у экипажей украинских кораблей, пытавшихся прорваться через российскую госграницу, и которые доказывают, что провокация в Керченском проливе была спланирована. Один из документов называется "Контрольный лист готовности катера "Никополь" к выходу в море". В нем старшему группы кораблей ставится прямая задача осуществить переход из Одессы в Бердянск "скрытным порядком", "сосредоточив основное внимание на обеспечении скрытности подхода к Керченско-Еникальскому каналу и прохождения через него". Второй документ — рукописный конспект правил легального прохождения пролива. То есть экипаж был осведомлен о том, как не нарушить российскую границу.

Кроме того, российские пограничники сообщили о количестве оружия и боеприпасов, которое перевозили украинские моряки. Помимо собственного стрелкового вооружения, это больше семисот осколочно-фугасных снарядов, две с половиной тысячи зарядов для гранатометов, больше ста обычных гранат, десятки запалов для ручных гранатометов, двадцать тысяч патронов. Все это вооружение явно не корабельное.

12 моряков, половина из трех украинских экипажей, 27 ноября арестованы.

С самого утра на улице, где расположен суд, не протолкнуться. Весь тротуар занят. Работают сразу несколько десятков съемочных групп, но в здании суда снимать запрещено.

Сегодня в суд доставили только 12 человек. Но чтобы всем им хватило места, решено было проводить заседание сразу в трех залах.

Меру пресечения 27 ноября избирают в основном представителям рядового и младшего начальствующего состава, мичманам военно-морских сил Украины. Во всех трех залах по ходатайству прокурора видеосъемку самого заседания судьи запретили. Разрешено было включать камеру только когда суд удалялся на совещание. Именно в этот момент удалось задать несколько вопросов одному из задержанных — Юрию Будзыло.

- Есть договоренность о беспрепятственном прохождении судов с Россией, — говорит в суде Будзыло о том, как их отправили из Одессы. – Есть договоренность о прохождении украинских судов в Азовское море.

- Почему столько оружия было на судах?

- Оружие было, но оно не применялось.

Еще один вопрос — как набирали команду для этого рейда: из одного ли они экипажа, или на этот раз экипаж сборный?

- Не могу на этот вопрос ответить, — говорит задержанный мичман ВМС Украины Юрий Будзыло.

На самом деле, команду все-таки собирали. Ее костяк составили люди, которых на Украине словно специально заранее сделали узнаваемыми. Например, командир малого артиллерийского катера "Никополь" Богдан Небылица прославился несколько лет назад, когда проходил стажировку в Соединенных Штатах. Командир второго катера Роман Мокряк — автор нашумевшей тактики "волчья стая". Так он предлагал атаковать российские военные корабли.

"Мы сейчас условно выходим на атаку", — пояснял Роман Мокряк на учениях в Азовском море.

О том, что 25 ноября была именно умышленная попытка нарушения госграницы, задержанные рассказали сами на первом же допросе.

"В пути следования до города Мариуполь через Керченскую протоку мы зашли в территориальные воды Российской Федерации, где нас предупреждала береговая охрана Российской Федерации, что мы нарушаем законодательство Российской Федерации. Неоднократно нам говорили, чтобы мы покинули территориальные воды Российской Федерации", — поясняет оперуполномоченный 7-го управления Главного управления военной контрразведки СБУ Андрей Драч.

"После пересечения государственной границы Российской Федерации визуально наблюдал корабли пограничной службы ФСБ Российской Федерации. На запросы по остановке по УКВ-радиостанции игнорировал сознательно. На момент перехода на борту находилось стрелковое оружие, а также пулеметы ДШК с боекомплектами. Осознавал, что действия группировки кораблей военно-морских сил Украины в Керченском проливе носит провокационный характер", — поясняет командир дивизиона судов обеспечения военно-морской базы "Юг" ВМС Украины Владимир Лесовой.

Задержанных офицеров в Киевский районный суд Симферополя доставят 28 ноября. Пока же председатель суда выносит решение по 12 морякам — заключить под стражу до 25 января.

"С учетом тяжести и характера вменяемых преступлений, их общественной опасности, личности подозреваемого, суд считает, что иная мера пресечения не обеспечит надлежащего поведения на время проведения следствия", — зачитывает решение суда председатель Киевского райсуда Симферополя Андрей Долгополов.

Таким образом мичман из Одессы Юрий Будзыло проведет почти два ближайших месяца под стражей. Такая же процедура проводится с каждым из 12 задержанных. Они по очереди заводятся в один из трех залов, где в течение получаса судья выносит решение о мере пресечения.

Здесь же в суде присутствует уполномоченный по правам человека по Республике Крым. Людмила Лубина рассказывает о том, как содержатся задержанные украинцы.

"У всех я спрашивала, были ли какие-то воздействия физические или моральные? Все ответили: нет. Кормят и поят. Условия содержания нормальные. И отношение хорошее", — говорит после разговора с задержанными уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина.

Трое раненых пока остаются в Керчи. Их состояние удовлетворительное.

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