Встреча президентов России и США может не состояться: Трамп колеблется

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Washington Post, что может отменить запланированную встречу с российским президентом Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе, в ходе которого украинские корабли нарушили российскую границу и были задержаны.

25 ноября украинские военные корабли нарушили порядок прохождения через территориальное море России при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли задержаны и доставлены в Керчь, возбуждено уголовное дело. В 10 областях Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем, до 26 декабря введено военное положение.

"Это будет определяющим... Может быть я не стану проводить встречу.... Мне не нравится эта агрессия. Я вообще не хочу агрессии", — сказал Трамп в интервью.

Президент США также сказал, что ожидает полного отчета от службы национальной безопасности об инциденте.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщала, что Трамп проведет двусторонние переговоры с Путиным на саммите G-20 в Аргентине (пройдет с 30 ноября по 1 декабря). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что дата встречи Путина и Трампа на G20 все еще прорабатывается, но подтвердил планы ее проведения.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией, по его оценке, Киев нарушил ключевые положения международного права, сообщает РИА Новости.