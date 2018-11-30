Тема:
Ситуация вокруг КНДР 43 минуты назад
30 ноября 201807:24
Из Сеула в КНДР отправлен первый поезд
С вокзала Сеула отправился поезд в Северную Корею. В этом составе — официальные лица, которые проведут оценку и определят состояние путей в КНДР. Так начинают готовить исторический проект по соединению железных дорог двух Корей, передает телеканал "Россия 24".
Поезд вышел из Сеула в 0:40 по московскому времени, в 2:10 прибыл на станцию Дорасан и теперь отправился в дальнейший путь на Север. В планах — осмотр полотен двух линий.
Страны пришли к соглашению по этому проекту на межкорейском саммите в апреле 2018 года. Уже в начале декабря должна пройти церемония открытия работ по модернизации путей.
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