"Плохо срежиссировано": в ЕС высказались по делу Вышинского

В ОБСЕ внимательно следят за развитием дела в отношении арестованного на Украине руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

"Свобода выражения и свобода СМИ относятся к фундаментальным обязательствам всех государств-участников ОБСЕ", — напомнил генсек организации Томас Гремингер, добавив, что страны должны способствовать созданию условий для профессиональной деятельности журналистов.

С повышенным вниманием за процессом следят и в МИД ФРГ. "Мы поддерживаем требование ОБСЕ в отношении украинской стороны об ускорении процесса. Мы поддерживаем свободу СМИ во всем мире и продолжим наблюдать за этим делом", — подчеркнули в ведомстве.

Между тем, по мнению председателя областного совета итальянской области Венето Роберто Чамбетти, преследование Вышинского выглядит плохо срежиссированным процессом.

"Из того, что я слышал, все позволяет предположить, что речь идет о нарушении фундаментальных прав человека, а это неприемлемо", — сообщил РИА Новости итальянский политик, добавив, что наличии доказательств, опровергающих вину журналиста, его арест предстает как цензура в отношении человека, который пытался говорить правду.

"Весь процесс выглядит неумелым, срежиссированным. К сожалению, подобные ситуации в прошлом имели печальный исход. Я надеюсь, что я ошибаюсь и что факты меня опровергнут", — заключил Чамбетти.

Аналогичной позиции придерживается и финский правозащитник Йохан Бекман. "Дело Вышинского крайне политизировано, и это пример нового витка информационной войны Запада против России", — уверен он. По мнению Бекмана, киевские власти в данном случае являются лишь исполнителями, а вот что именно делать диктуют американские и британские спецслужбы. "Важно противостоять этой войне. Вышинскому можно пожелать только терпения и мужества", — подчеркнул Йохан Бекман.

Служба безопасности Украины задержала Кирилла Вышинского в мае 2018 года по обвинению в государственной измене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. В настоящее время его арест продлен до 28 декабря.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, назвал ситуацию беспрецедентной, так как Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".