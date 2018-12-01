Гранты для рэперов – кому и сколько
Министерство культуры рассмотрит предложение давать рэп-музыкантам правительственные гранты. С такой идеей выступил Сергей Нарышкин, глава Службы внешней разведки и председатель оргкомитета по поддержке литературы и книгоиздания.
Невзирая на неоднозначность музыки, отрицать, что рэп — это поэзия, а значит неотъемлемая часть литературы, уже невозможно.
О том, что сложно зарифмованные строки современных авторов даже школьным учителям тяжело отличить от классики мировой поэзии стало окончательно понятно два года назад, когда хабаровская школьница Анастасия Ан текст песни "Переплетено" рэпера Оксимирона выдала за стих Осипа Мандельштама, и ей поверили.
Тогда дискурс о поэтической составляющей рэп-музыки буквально накрыл интернет. Теперь о необходимости поддержки данной культуры заговорили в качественно новом ключе.
"Тема рэперства привлекла внимание оргкомитета, и я подумал, может быть, стоит министерству культуры подумать о грантовой поддержке этой современной формы поэтического и музыкального творчества", — заявил Сергей Нарышкин, председатель организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ.
Пока это лишь предложение, и во что может вылиться данная инициатива, говорить сложно. Очевидно, гранты для молодых исполнителей – возможность заявить о себе, для музыкантов состоявшихся – возможность создавать новые проекты и развивать творчество, выводя культуру на более высокий уровень.
"Многие считают, что это не литература. На самом деле, это литература нынешнего поколения. Простыми запретами мы ничего не сделаем. Посмотрите, какое количество людей их читают и слушают. Это замена стадионной поэзии 50-60х годов, — считает Михаил Швыдкой, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству. — Надо внимание обратить и подумать, что можно и нужно сделать. Здесь миллионы читателей. Мы занимаемся одной литературой, а во внимании — другая".
Михаил Швыдкой — один из первых, кто заговорил о рэпе, как о серьезном культурном феномене. В прошлом году он посвятил целую программу на телеканале "Культура" так называемому "баттлу века" между Оксимироном и Гнойным. Некогда субкультурный жанр рэп-музыки прогремел на всю страну так сильно и громко, что не услышать его было нельзя. Артистов сравнивали с Пушкиным, Бродским, Вознесенским и Высоцким, называя новыми поэтами и "бардами", создателями авторской песни.
"Безусловно, это такая новая народная музыка, музыка простых ребят и девушек. И конечно, такое внимание говорит о том, что она актуальна, — говорит рэп-исполнитель Хан Замай (Андрей Замай). – Может, это послужит каким-то сигналом для людей, чтобы к рэперам относились не как к врагам человечества и морали".
Впрочем, к заявлению Нарышкина представители культуры отнеслись двояко. С одной стороны, инициатива, безусловно открывает перед исполнителями новые горизонты. С другой, получение грантов противоречит самой идеологии, ведь любая молодежная культура во все времена развивалась самобытно и без каких-либо серьезных финансовых вложений, приобретая обширную аудиторию самостоятельно, исключительно своей идеей. Идеей свободы и независимости, несущей в себе протест, в том числе и политического толка. Так было и с рок-музыкой, и с бардовской песней, и с творчеством поэтов шестидесятников.
"То, что началось проявление интереса к этому пласту, это, наверное, хорошо, а что касается грантов, я однозначно против, — считает рэп-исполнитель Нигатив (Владимир Афанасьев). — Мне кажется, что тот контингент, который слушает такую музыку… для них грант тому или иному исполнителю скорее будет минусом, чем плюсом. То есть это как красная тряпка для быка. Мол, все понятно, его можно не слушать".
Пока комментарии по данной инициативе дала лишь малая часть от сотен артистов, представленных в данном жанре. Так или иначе сотрудничество всегда предполагает участие двух сторон, а потому мнение артистов в любом случае будет учтено.
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