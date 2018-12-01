Дети тоже могут шпионить: Морозов отреагировал на "бред сумасшедшего" Тетерука

"Бредом сумасшедшего" назвал предложение украинского депутата Андрея Тетерука запретить въезд на Украину из России не только мужчинам, но и женщинам, член Совета Федерации Олег Морозов. Накануне Украина полностью запретила въезд гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

По словам нардепа Тетерука, он "не видит смысла вводить ограничения исключительно для мужчин". Депутат Рады напомнил о Марии Бутиной, которую в США обвиняют в работе агентом иностранного правительства без регистрации, и Анне Чапман, ставшей одним из фигурантов "шпионского скандала" в США в 2010 году.

Однако, парирует сенатор Морозов, заниматься шпионажем "могут и хорошо обученные дети". Уровень же украинской политики в целом и умственные способности конкретных персон, по его словам, "не поддаются каким-то серьезным оценкам", передает РИА Новости.

По мнению же депутата Госдумы от Крыма Дмитрия Белика, его украинских коллег "сорвало с тормозов". Их заявления, которые "несутся одно за другим", не способствуют ни урегулированию ситуации с провокацией в Керченском проливе, ни установлению нормальных отношений с официальным Киевом. На сегодняшний день единственный путь — сесть за стол переговоров, убежден Белик. К тому же это, по его словам, "полностью совпадает с тем советом, который Украине дали в Евросоюзе".

Россия "долго терпела санкционные провокации со стороны Украины, но в итоге дала ответ", добавил российский депутат. Ответный ход со стороны РФ и теперь может быть не менее болезненным и жестким, отметил Белик, и затронет он не простых граждан, как делают на Украине, а самих политиков режима Порошенко.