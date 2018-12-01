Провокацию устроил Киев, но это "несущественно": Волкер хочет наказать Москву

Европейским странам и США следует обдумать вопрос о введении дополнительных санкций в отношении России после инцидента с украинскими кораблями в Черном море, заявил спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

По его словам, это "было бы очень хорошо". При этом Волкер отметил, что вопрос о том, кто несет ответственность за инцидент, он считает "несущественным".

Спецпредставитель американского госдепа подчеркнул, что России следует освободить украинские корабли и моряков, а также вернуться за стол переговоров, чтобы урегулировать конфликт.

Комментируя решение украинских властей о введении в десяти регионах страны военного положения сроком на 30 дней, Волкер указал, что оно не должно препятствовать "демократическому процессу внутри Украины", пишет РИА Новости.

Ранее в субботу генсек Христианско-демократического союза Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, комментируя инцидент в Черном море, предложила ЕС и США обсудить возможность закрыть свои порты для российских судов из Азовского моря. С инициативой закрыть некоторые украинские порты для российских судов выступил и глава МИД Украины Павел Климкин.