Порошенко собрался укрепить оборону за 30 дней

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что введенное на 30 дней военное положение в стране поможет укрепить оборону и повысить способность защитить граждан Украины от удара врага. Об этом украинский лидер заявил в субботу во время церемонии передачи военной техники воинским частям.

Порошенко передал отремонтированную и новую авиатехнику: истребители Су-27 и МиГ-29, учебно-тренировочные самолеты L-39, вертолеты Ми-8 и беспилотники. По его заверениям, в ближайшее время будут усилены и подразделения ПВО страны, которые прикроют от ударов с воздуха важные государственные объекты, промышленные районы, административные центры и группировки войск.

Что касается сроков военного положения, введенного на 30 дней в 10 областях Украины, то Порошенко отметил, что его продление не понадобится. Сейчас там проходят учебные сборы резервистов. "Начались учебные сборы с резервистами и территориальной обороной", — сказал Порошенко и напомнил, что уже проводится передислокация военных подразделений в соответствии со стратегическим планом применения Вооруженных сил Украины.

Также на особый режим работы переводится оборонно-промышленный комплекс Украины. Усиливается охрана стратегических объектов: атомных и гидроэлектростанций, объектов химической промышленности, морских портов. Приводится в полную боевую готовность Единая государственная система гражданской защиты.

Военное положение в некоторых областях Украины введено 26 ноября сроком на 30 суток. Указ президента коснулся Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской и Херсонской, Донецкой и Запорожской областей и внутренних вод Азово-Керченской акватории.