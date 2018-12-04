Генпрокуратура возбудила дело против руководства колонии, где содержится Цеповяз

В отношении руководства амурской исправительной колонии, где содержится Вячеслав Цеповяз, возбуждено уголовное дело.

Как сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Он не стал уточнять какие-либо детали расследования.

Около месяца назад в Интернете появились фотографии, на которых Цеповяз жарит в колонии шашлык, ест икру и крабов. Во ФСИН признали подлинность фотографий. Они были сделаны в 2015 году. В отношении сотрудников колонии было возбуждено уголовное дело. Цеповяза на время отправили в штрафной изолятор.

По данным прокуратуры, Цеповяз питался на 60 тысяч рублей в месяц. Ему передавали еду сумками весом более 30 килограммов. Там были конфеты, колбаса, сыры, икра и красная рыба, мясо, сигареты и многое другое.

Цеповяз входил в банду Цапка, которая убила 12 человек в станице Кущевской в 2010 году. Лидер банды Сергей Цапок получил пожизненное, но умер в СИЗО от болезни. Цеповяз был осужден на 19 лет и 10 месяцев тюрьмы.