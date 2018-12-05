Россия призвала мировое сообщество к диалогу с Ираном

По итогам состоявшегося во вторник, 4 декабря, закрытого заседания Совета Безопасности ООН по Ирану официальный представитель постпредства Российской Федерации при всемирной организации Федор Стржижовский заявил, что Россия призвала вести с Тегераном взаимоуважительный диалог вместо угроз и санкций.

Дипломат отметил, что российская сторона не считает, что имело место нарушение Ираном резолюции СБ ООН 2231, содержащей лишь призыв Тегерану воздержаться от деятельности, связанной с пусками баллистических ракет, спроектированных для доставки ядерных боеприпасов, а не запрет этой деятельности.

Также российский дипломат отметил, что созвавшие заседание Совбеза ООН Великобритания и Франция не предоставили никаких доказательств нарушения Тегераном резолюции СБ ООН. Он подчеркнул, что Российская Федерация не обладает какими-либо сведениями о том, что Иран 1 декабря испытывал спроектированную для доставки ядерных боеприпасов баллистическую ракету. Кроме того, Федор Стржижовский напомнил, что ранее МАГАТЭ неоднократно подтверждала отсутствие какой-либо военной составляющей в иранской ядерной программе.

Иран в заседании Совета Безопасности ООН не принимал участия. В постпредстве Исламской Республики подчеркивают, что вся деятельность Тегерана, связанная с баллистическими ракетами, полностью соответствует положениям резолюции СБ ООН 2231, а нарушают ее США, вышедшие из СВПД, передает ТАСС.

Как сообщил в минувшую субботу госсекретарь США Майкл Помпео, Тегеран вопреки резолюции 2231 Совета Безопасности ООН провел испытание баллистической ракеты средней дальности, способной нести несколько боеголовок.