Сорбонна закрыта по соображениям безопасности

В Париже из соображений безопасности закрыто центральное здание Сорбонны. Занятия студентов отменены. Это решение было принято после того, как группа активистов попыталась проникнуть на территорию университета.

Как сообщает "Интерфакс", Сорбонна — не единственное французское высшее учебное заведение, которые было закрыто. В некоторых других университетах, а также школах активисты попытались заблокировать вход и провести акции протеста. Своими действиями студенты хотят оказать поддержку "желтым жилетам".

Акции протеста во Франции продолжаются с 17 ноября. В ходе погромов и столкновений с полицией погибли четыре человека, сотни получили ранения. На субботу, 8 декабря, запланирована очередная массовая акция протеста "желтых жилетов". Власти уже объявили, что в этот день некоторые исторические, культурные и туристические объекты работать не будут.

На фоне митингов Елисейский дворец принял решение заморозить на год тарифы на топливо. При этом президент Франции Эммануэль Макрон отказался вернуть так называемый "налог для миллионеров".