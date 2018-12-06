Овечкин вошел в четверку самых высокооплачиваемых игроков НХЛ

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин занимает четвертое место в списке самых высокооплачиваемых игроков Национальной хоккейной лиги по версии Forbes. За год капитан "столичных" заработал 14,5 млн долларов.

Стоит отметить, что в эту сумму входит не только зарплата, но и доходы от рекламной деятельности. На первом же месте расположился 21-летний форвард "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид (19 миллионов долларов).

В тройке самых богатых хоккеистов также оказались нападающий "Торонто Мэйпл Ливз" Джон Таварес (17,3) и вратарь "Монреаль Канадиенс" Кэри Прайс (15,6). В топ-5 нашлось место и Сидни Кросби из "Питтсбурга", который заработал 14 миллионов долларов.