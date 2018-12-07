Москалькова рассказала об условиях содержания в СИЗО украинских моряков

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова посетила троих украинских моряков, раненых при задержании в Керченском проливе. Они находятся в медицинской части одного из московских СИЗО.

По словам Москальковой, здоровье моряков улучшается, им оказывают всю необходимую помощь.

Как заявила омбудсмен, украинцы не жаловались на условия в изоляторе. У задержанных есть возможность переписываться с родными и близкими.

Всего в Керченском проливе российские пограничники задержали 24 человека, передает телеканал "Россия 24".