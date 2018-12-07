Минобороны Украины: наши суда продолжат ходить через Керченский пролив

Украина не намерена отказываться от своего права присутствовать в Азовском море и проходить через Керченский пролив, заявил глава Минобороны страны Степан Полторак. В противном случае, считает министр, это будет означать, что "Россия полностью оккупировала Азовское море", а Украина потеряет еще одну территорию.

"Мы себе этого позволить не можем", — подчеркнул Степан Поторак. По его словам, следующий переход военных судов состоится тогда, когда Военно-Морские силы будут готовы к проведению ротации подразделений, передает "Интерфакс".

25 ноября три корабля ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" вошли в акваторию территориального моря РФ, нарушив государственную границу России. Требования российских пограничников остановиться они проигнорировали. В итоге суда были задержаны, 24 украинских военнослужащих, в том числе двое сотрудников СБУ, арестованы. Им предъявлены обвинения в нарушении госграницы.