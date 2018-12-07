Путин поведал о своей встрече с медведями

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения премии Русского географического общества вспомнил о своих путешествиях по диким местам и встрече с медведями.

Как передает РИА Новости, вручая в Кремле награду лауреату в одной из номинаций, глава государства отметил, что работа исследователя и путешественника захватывающая, но требует еще и мужества.

Он рассказал, что бывал в тех местах, где живут медведи и подчеркнул, что ученые живут рядом с этими грозными животными по несколько месяцев.

Президент России отметил, что такая исследовательская работа помогает понять, "кто мы такие, откуда и куда мы идем, это позволяет нам быть крепче изнутри, это очень важно, это и есть один из элементов национальной идентичности".

Премия за лучшую экспедицию по России была вручена главе Красноярского краевого отделения Русского географического общества Игорю Спириденко за проект "Борт Тюрикова. Возвращение", в рамках которого удалось доставить из таймырской тундры пассажирский самолет "Дуглас С-47", который в апреле 1947 года совершил аварийную посадку на севере Красноярского края.

Командир воздушного судна 36-летний Максим Тюриков спас при посадке всех 30 человек, находившихся на борту – 26 пассажиров и 4 членов экипажа. Спустя несколько дней он, взяв с собой восемь человек, отправился за помощью. Останки Тюрикова были обнаружены в тундре в 1953 году. Остальные пропали без вести. Оставшиеся на месте аварийной посадки люди во главе со вторым пилотом Сергем Оношко были спасены на 19-й день бедствия.