Сюрприз к Новому году: красная икра подешевела вдвое

Цена на икру горбуши в декабре нынешнего года снизилась вдвое благодаря рекордному улову лососевых. Как рассказал журналистам во Владивостоке глава Росрыболовства Илья Шестаков, объем добычи рыбы по итогам лососевой путины впервые за всю историю наблюдений составил 675 тысяч тонн.

В ходе поездки в Приморский край Илья Шестаков побеседовал с врио губернатора региона Олегом Кожемяко, встретился с рыбопромышленниками и представителями хозяйства аквакультуры. Рекордный улов тихоокеанского лосося руководитель Росрыболовства относит на счет усилий органов рыбоохраны: заполняемости нерестилищ, регулирования, отмены дрифтерных сетей.

Нынешний объем добычи лососевых почти вдвое превышает улов прошлого года, передает РИА Новости. По словам замглавы Росрыболовства Василия Соколова, объем вылова рыбы в стране в этом году может превысить пять миллионов тонн, установив рекорд для России за весь постсоветский период.